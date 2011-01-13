Кличко: Украинская политика напоминает бои без правил

Лидер партии«Удар» Виталий Кличко уверен, что украинская политика больше напоминает бои без правил.

Об этом он заявил в интервью «5 каналу».

«Украинская политика больше похожа на бои без правил, потому что правила практически отсутствуют», - сказал Кличко.

«У нас постоянно переписывается конституция, у нас постоянно принимаются какие-нибудь поправки, которые абсолютно не отвечают интересам людей и закон перекручивается только лишь так, как надо в определённый момент, включая и конституцию», - добавил он.

По его словам, «это не те принципы, к которым мы стремимся».