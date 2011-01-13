Тень Бандеры не дает кому-то спать – историк

Фигура Степана Бандеры не дает кому-то в стране спать.

Об этом заявил историк Юрий Шаповал в эфире телеканала ТВі, комментируя сообщение на сайте Президента об отмене решением суда Указа Президента о присвоении Степану Бандере звание Героя Украины.

«Какая мотивация суда? Вопрос о Бандере не является юридическим вопросом. У него очевидная политическая подоплека», – сказал Шаповал.

«Тень Степана Андреевича не дает кому-то спать в этой стране. Нынешняя власть никак не определится... что делать с «историческим наследием» предыдущего президента Виктора Ющенко», – добавил историк.

Шаповал считает, что в стране существует непонятный центр выработки гуманитарной политики.