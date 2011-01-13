Кличко верит, что его партия скоро пройдет в парламент

Лидер партии «Удар» убежден,что в ближайшем будущем его партия будет представлена в Верховной Раде.

Об этом он заявил в интервью «5 каналу».

«Да, мы сегодня не представлены в парламенте. Да, мы не имеем ещё возможности влиять на процессы, но я твёрдо уверен, что мы будем. Мы, уже сегодня высказывая нашу гражданскую позицию, общаясь с людьми, заставляем власть прислушаться к нашей позиции», - сказал Кличко.

«Мы не боимся работать, мы ставим перед собой самые амбициозные задачи, и я знаю, что мы эти задачи сможем воплотить в жизнь», - подчеркнул он.