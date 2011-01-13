Кличко готовится к выборам в 2011 году

Лидер партии «Удар» Виталий Кличко считает, что парламентские выборы будут проходить в 2011 году, поэтому к ним необходимо готовиться.

Об этом он заявил в интервью «5 каналу».

«Не исключено, что выборы в Верховный Совет могут быть внеочередными, и пройти они могут в 2011 году», - сказал Кличко.

По его словам, «каждая политическая сила должна быть готова к выборам».

«И то, что выборы, возможно, будут в 2012 году - это не означает, что мы должны сидеть и ждать выборов и только лишь в последний момент, когда объявлена предвыборная кампания, работать с избирателями», - уверен лидер партии «Удар».