Женский день в парламенте

6 марта 2009, 17:30

Депутаты сегодня были настроены на празднование 8 Марта, и пыла работать было немного. Правда, день оказался плодотворным.

С самого утра народных избранников уже мало интересовало то, что происходило в сессионном зале. Многие из них вяло прогуливались на третьем этаже, где устроили ярмарку подарков к 8 Марта – цветов, конфет, косметики, драгоценных украшений и множества других праздничных безделушек. Депутаты-мужчины с приподнятым настроением носились по залу и пытались одарить цветами как можно большее количество женщин. Женщины, в свою очередь, заочно соревновались в количестве полученных букетов и подарков. Казалось, кто в такой день мог обидеть хоть одну женщину-депутата. Но такие нашлись… Владимир Литвин огласил решение отложить отчет временной следственной комиссии по поводу расследования обеспечения газом потребителей в 2008-2009 году аж на 20 марта. Как мы помним, главой этой ВСК является Инна Богословская, и она планировала сегодня рассказать обо всех выявленных коррупционных схемах в газовой сфере. Но, как оказалось, все распечатки материалов ВСК сегодня не были готовы для раздачи. А посему докладывать пока нечего. Именно об этом поведала с утра в кулуарах парламента Инна Германовна. После перерыва из уст руководителя ВСК прозвучали совсем иные тезисы, мол, комиссии не дают отчитываться по политическим мотивам. На что литвиновец Олег Зарубинский ответил, что пока отчет комиссии не утвердила сама комиссия, докладывать нельзя. К слову, с этим мнением были солидарны и в руководстве фракции Партии регионов. Но Инна Германовна решила стоять до конца, и сказала, что «пока мне не дадут отчитаться, с трибуны я не сойду!». Литвин не растерялся, продолжая гнуть свою линию о рассмотрении отчета 20 марта. «Я считаю, что перед 8 Марта нет необходимости демонстрировать тут истерику», - обратился он к Богословский и огласил к рассмотрению следующий законопроект. С места выступил один докладчик, потом второй, а Инна Германовна все стояла на трибуне. Фракция Партии регионов растерялась. С одной стороны, обижают коллегу, а с другой - у фракции чуть иная позиция, чем у Богословской. Трудно сказать, было ли это проявлением конфликта разных групп интересов во фракции, но вопреки позиции Александра Ефремова часть депутатов пошли блокировать трибуну, дабы все же обратить внимание спикера на стоявшую там вот уже 20 минут женщину. Ситуация накалялась, но на помощь Литвину пришел Ефремов. Взяв слово, он еще раз призвал своих коллег по фракции согласиться с перенесением отчета комиссии на 20 марта: «Я думаю, что надо согласиться с предложением Владимира Михайловича. Действительно, в канун 8 Марта совсем нелогично, чтобы наша коллега демонстрировала таким вот образом свои права. Мы просили бы поддержать наших коллег, чтобы на следующем пленарном заседании в пятницу мы рассмотрели этот вопрос». После этого Богословской не оставалось ничего другого, как сдаться, затаить обиду на Ефремова и уйти, взяв обещание, что Литвин лично придет на заседание комиссии и засвидетельствует одобрение отчета. Ситуацию «разрулили», а кто хотел еще и насмеялся вдоволь. И можно бы уже депутатам расслабляться и полностью погружаться в празднования 8 Марта, так свинью подложила коалиция. Во время перерыва в работе, о котором Литвина настойчиво просили Иван Кириленко и Николай Мартыненко, лидеры фракций согласились рассмотреть постановление о назначении главы СБУ Валентина Наливайченко. Еще утром фракция БЮТ встретилась с Юлией Тимошенко, и там было одобрено мнение голосовать в поддержку Наливайченко, хотя группа юристов Портнова и была против. Как говорят в кулуарах парламента, у господина Наливайченко в последнее время были «тесные контакты» со многими бютовцами, и в случае назначения его главой СБУ он «будет более лояльно смотреть в сторону Тимошенко, чем Президента». К тому же, сам Валентин Александрович заблаговременно уехал из Украины на время «маски-шоу» со стороны СБУ в «Нафтогазе». Как результат всех этих договоренностей и компромиссов, 230 депутатов поддержали назначение Наливайченко. За такое решение БЮТ дало 149 голосов, НУНС - 61 и Блок Литвина - 20. Правда, группа Портнова голосовала «против», а Святослав Олийнык во время голосования даже надел спецназовскую маску, чтобы напомнить о действиях ведомства Наливайченко в «Нафтогазе». Говорят, что маски должны были надеть еще несколько депутатов, но решительности хватило только Олийныку. В комплекте с назначением Наливайченко приняли и еще одно постановление, которым обязали новоиспеченного главу СБУ 17 марта отчитаться перед депутатами о проделанной работе по очищению службы от «непрофессиональных заместителей» (под коими имелись в виду Валерий Хорошковский и Тиберий Дурдинец). Как бы там ни было, главу СБУ назначили. Официально коалицианты говорят, что таким образом пытаются сделать Наливайченко более независимым от Президента, неофициально же рассказывают о планах тесного с ним сотрудничества. Ведь именно опасаясь такого развития событий, Ющенко месяц назад подал, а потом сразу же забрал представление на назначения Наливайченко главой СБУ из Верховной Рады. Как оно будет на самом деле – покажет время. Ведь не просто так Виктор Ющенко подавал кандидатуру Наливайченко в этот раз… Пока депутаты спокойно ушли на отдых, а следующая пленарная неделя запланирована аж на 16 марта, так что времени отдохнуть предостаточно.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
16:51
Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО
16:43
Выборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 году
16:14
Полиция обнародовала подробности убийства чиновника в Сумах
16:13
Киев вернул тепловое хозяйство в управление общины
16:11
«Динамо» — «Шахтер»: прогноз букмекеров, где смотреть центральный матч тура УПЛ
16:01
Усик написал стихотворение об Украине
15:55
С трудом передвигается: стало известно о тяжелом состоянии Джигарханяна, видео
15:47
Булочки от Бузовой: певица купила хлебозавод
15:25
«Это биомасса»: разгорается скандал из-за лечения в госпитале МВД пострадавшего бойца «Миротворца»
15:25
Петросян нашел «новую Степаненко»: СМИ выяснили, с кем проводит время 72-летний юморист
15:20
NASA готовится отказаться от российских "Союзов"
15:07
Украина предложила России обмен осужденных
15:00
Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью, которую едва вместила в купальник
14:16
Крымский татарин совершил самосожжение в центре Симферополя. Видео
13:47
Появились первые кадры прогулки Светланы Лободы с младшей дочерью: видео
13:24
В России из тюрьмы вышел на свободу украинский политзаключенный
12:52
В МИД пригрозили объявить венгерского министра по Закарпатью персоной нон грата
12:48
"Главред" осуществил глобальный редизайн сайта
12:39
Жара +47 градусов и выше: кого и какие рекорды ждут в августе-2018
12:12
"73 рубля за доллар": как США собираются душить Россию
12:10
Суд вынес первое решение по главному подозреваемому в убийстве Олешко-Сармата
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять