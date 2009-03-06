Женский день в парламенте

С самого утра народных избранников уже мало интересовало то, что происходило в сессионном зале. Многие из них вяло прогуливались на третьем этаже, где устроили ярмарку подарков к 8 Марта – цветов, конфет, косметики, драгоценных украшений и множества других праздничных безделушек. Депутаты-мужчины с приподнятым настроением носились по залу и пытались одарить цветами как можно большее количество женщин. Женщины, в свою очередь, заочно соревновались в количестве полученных букетов и подарков. Казалось, кто в такой день мог обидеть хоть одну женщину-депутата. Но такие нашлись… Владимир Литвин огласил решение отложить отчет временной следственной комиссии по поводу расследования обеспечения газом потребителей в 2008-2009 году аж на 20 марта. Как мы помним, главой этой ВСК является Инна Богословская, и она планировала сегодня рассказать обо всех выявленных коррупционных схемах в газовой сфере. Но, как оказалось, все распечатки материалов ВСК сегодня не были готовы для раздачи. А посему докладывать пока нечего. Именно об этом поведала с утра в кулуарах парламента Инна Германовна. После перерыва из уст руководителя ВСК прозвучали совсем иные тезисы, мол, комиссии не дают отчитываться по политическим мотивам. На что литвиновец Олег Зарубинский ответил, что пока отчет комиссии не утвердила сама комиссия, докладывать нельзя. К слову, с этим мнением были солидарны и в руководстве фракции Партии регионов. Но Инна Германовна решила стоять до конца, и сказала, что «пока мне не дадут отчитаться, с трибуны я не сойду!». Литвин не растерялся, продолжая гнуть свою линию о рассмотрении отчета 20 марта. «Я считаю, что перед 8 Марта нет необходимости демонстрировать тут истерику», - обратился он к Богословский и огласил к рассмотрению следующий законопроект. С места выступил один докладчик, потом второй, а Инна Германовна все стояла на трибуне. Фракция Партии регионов растерялась. С одной стороны, обижают коллегу, а с другой - у фракции чуть иная позиция, чем у Богословской. Трудно сказать, было ли это проявлением конфликта разных групп интересов во фракции, но вопреки позиции Александра Ефремова часть депутатов пошли блокировать трибуну, дабы все же обратить внимание спикера на стоявшую там вот уже 20 минут женщину. Ситуация накалялась, но на помощь Литвину пришел Ефремов. Взяв слово, он еще раз призвал своих коллег по фракции согласиться с перенесением отчета комиссии на 20 марта: «Я думаю, что надо согласиться с предложением Владимира Михайловича. Действительно, в канун 8 Марта совсем нелогично, чтобы наша коллега демонстрировала таким вот образом свои права. Мы просили бы поддержать наших коллег, чтобы на следующем пленарном заседании в пятницу мы рассмотрели этот вопрос». После этого Богословской не оставалось ничего другого, как сдаться, затаить обиду на Ефремова и уйти, взяв обещание, что Литвин лично придет на заседание комиссии и засвидетельствует одобрение отчета. Ситуацию «разрулили», а кто хотел еще и насмеялся вдоволь. И можно бы уже депутатам расслабляться и полностью погружаться в празднования 8 Марта, так свинью подложила коалиция. Во время перерыва в работе, о котором Литвина настойчиво просили Иван Кириленко и Николай Мартыненко, лидеры фракций согласились рассмотреть постановление о назначении главы СБУ Валентина Наливайченко. Еще утром фракция БЮТ встретилась с Юлией Тимошенко, и там было одобрено мнение голосовать в поддержку Наливайченко, хотя группа юристов Портнова и была против. Как говорят в кулуарах парламента, у господина Наливайченко в последнее время были «тесные контакты» со многими бютовцами, и в случае назначения его главой СБУ он «будет более лояльно смотреть в сторону Тимошенко, чем Президента». К тому же, сам Валентин Александрович заблаговременно уехал из Украины на время «маски-шоу» со стороны СБУ в «Нафтогазе». Как результат всех этих договоренностей и компромиссов, 230 депутатов поддержали назначение Наливайченко. За такое решение БЮТ дало 149 голосов, НУНС - 61 и Блок Литвина - 20. Правда, группа Портнова голосовала «против», а Святослав Олийнык во время голосования даже надел спецназовскую маску, чтобы напомнить о действиях ведомства Наливайченко в «Нафтогазе». Говорят, что маски должны были надеть еще несколько депутатов, но решительности хватило только Олийныку. В комплекте с назначением Наливайченко приняли и еще одно постановление, которым обязали новоиспеченного главу СБУ 17 марта отчитаться перед депутатами о проделанной работе по очищению службы от «непрофессиональных заместителей» (под коими имелись в виду Валерий Хорошковский и Тиберий Дурдинец). Как бы там ни было, главу СБУ назначили. Официально коалицианты говорят, что таким образом пытаются сделать Наливайченко более независимым от Президента, неофициально же рассказывают о планах тесного с ним сотрудничества. Ведь именно опасаясь такого развития событий, Ющенко месяц назад подал, а потом сразу же забрал представление на назначения Наливайченко главой СБУ из Верховной Рады. Как оно будет на самом деле – покажет время. Ведь не просто так Виктор Ющенко подавал кандидатуру Наливайченко в этот раз… Пока депутаты спокойно ушли на отдых, а следующая пленарная неделя запланирована аж на 16 марта, так что времени отдохнуть предостаточно.