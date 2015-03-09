В Широкино украинские войска отразили атаки боевиков: идет зачистка от диверсантов ДНР

Украинские военные отразили атаку террористов под Мариуполем в поселке Широкино, которая длилась весь день.

Как сообщил пресс-офицер сектора "М" Олег Сушинский, по состоянию на 18.30 минометный обстрел со стороны боевиков прекратился, но периодически возникают обстрелы из стрелкового оружия, пишет 0629.

По его словам, силы АТО проводят в Широкино операцию по зачистке от диверсионно-разведывательных групп ДНР.

За весь день боев со стороны украинских военных четверо раненых. Они получают квалифицированную медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что боевики обстреливали Широкино крупнокалиберным оружием, которое должно было быть уже отведенным от линии разграничения, в соответствии с Минскими договоренностями.

видео: ТСН