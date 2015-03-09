Наступление на Донбассе удалось остановить:на востоке погибли 1549 наших военных - Порошенко

Наступательные действия агрессора на востоке Украины удалось остановить. С начала антитеррористической операции на Донбассе погибли 1549 военнослужащих.

Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко в интервью "Первому национальному", пишет УНИАН.

"С начала АТО погибло 1549 военнослужащих", - сказал Порошенко.

По словам главы государства, 1232 погибших - это военнослужащие Вооруженных сил Украины, 132 - Национальной гвардии, 99 - сотрудники МВД, 63 - Государственной пограничной службы, 7 - Службы безопасности Украины и 16 - Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По его словам, 64 военных погибли после 15 февраля.

По его словам, наступательные действия агрессора на востоке Украины удалось остановить.

"Безусловно, мы можем сегодня констатировать, что атакующие и наступательные действия агрессора нам удалось остановить, что львиную долю систем залпового огня, тяжелой артиллерии украинская сторона отвела, и мы наблюдаем, что значительную часть отвели и поддерживаемые Россией боевики", - сказал Порошенко.

Главы государства ранее в интервью Порошенко заявил, что украинцы смогут выжить, если будут объединены.

Напомним, ранее Порошенко утвердил ужесточение уголовной ответственности военных.