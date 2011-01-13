Тимошенко сможет прийти в ГПУ только на 15:00

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сможет прибыть в Генпрокуратуру на 15:00.

Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе ГПУ.

Как сообщалось, следователь по особо важным делам Генпрокуратуры по просьбе Тимошенко перенес день ознакомления с материалами досудебного следствия как обвиняемой по делу с 10 на 13 января этого года.

«Однако сегодня, 13 января, вместо того, чтобы явиться к следователю утром, Тимошенко сообщила, что сможет прибыть только на 15 часов», – сказано в сообщении.

«Таким образом она снова пытается затянуть время пребывания в Генеральной прокуратуре, особенно в предпраздничный вечер, злоупотребляя вниманием общественности ради собственного «самопиара», – добавили в ГПУ.