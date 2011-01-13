АП занимается провокациями в деле Бандеры - адвокат

Информация, появившаяся на сайте Президента Украины Виктора Януковича об отмене решением суда указа «О присвоении Степану Бандере звание Герой Украины», - откровенная манипуляция общественным мнением. Об этом заявил Адвокат Степана Бандеры - младшего Роман Орехов, пишет «Украина Молодая»

«Этот указ, по решению Донецкого апелляционного административного суда, отменен еще 23 июня 2010 года. Именно с того времени на сайте Верховной Рады этот указ определен как недействительный. Поэтому сообщение пресс-службы Президента - самая обычная провокация», - сообщил Орехов.

Адвокат считает, что данная информация на официальном сайте Президента появилась целенаправленно - именно в день рассмотрения аналогичного дела Шухевича, по аналогичному иску того же донецкого юриста Владимира Оленцевича.

«Это целенаправленно сделано именно в день рассмотрения дела Шухевича. Просто журналисты не получили порцию жареных новостей, у Шухевича не забрали звания Героя Украины, поэтому нужно было искусственно подогреть эту деликатную тему», - сказал Орехов

При этом, по мнению адвоката, в действительности же по делу Степана Бандеры не поставлена точка. На постановление суда апелляционной инстанции подан ряд кассационных жалоб в Высший административный суд Украины. Следующее рассмотрение дела назначено на 29 марта 2011 года.

Напомним, 12 января в пресс-службе Президента Украины Виктора Януковича сообщили, что указ бывшего президента Украины Виктора Ющенко № 46/2010 от 20 января 2010 года «О присвоении Степану Бандере звания Герой Украины» решением суда был признан недействительным.