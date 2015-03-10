Выдача пропусков в зону АТО станет электронной - Порошенко

Система выдачи пропусков для въезда и выезда в зону АТО станет электронной, а потому более эффективной как для граждан, так и для спецслужб.

Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко в интервью Первому телеканалу.

"Мы не должны создавать помех для обычных гражданских лиц, и поэтому мы сделаем значительно прозрачнее выдачу пропусков: она должна быть прозрачной, не должно никаких бумажек, за которые берут взятки от 500 до 2 тысяч гривен, люди не должны ждать месяцами", - сказал он.

При этом глава государства добавил, что электронная система позволит спецслужбам эффективнее противодействовать диверсиям и терроризму.

"В электронном виде у наших спецслужб будет полная информация в режиме реального времени: кто, когда, зачем пересекает границу, кто куда едет. И наши спецслужбы смогут гораздо эффективнее использовать эту информацию", - уверен Порошенко.

Напомним, пропускной режим на въезд и выезд в зону АТО был введен 21 января.