Литвина пригласили в Азербайджан

Спикер Верховной Рады Владимир Литвин получил приглашение посетить Республику Азербайджан с официальным визитом в 2011 году.

Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Соответствующее приглашение передал сегодня спикеру украинского парламента Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Украине Эйнуллы Ядуллы оглу Мадатли.

Мадатли отметил, что одним из шагов для дальнейшего роста товарооборота между обеими странами является улучшение диалога народных депутатов как на уровне межпарламентских групп дружбы, так и на уровне глав законодательных органов.

Литвин, в свою очередь, подчеркнул, что сотрудничество на уровне глав государств, руководителей парламентов и народов Украины и Азербайджана нужно подкрепить активизацией межпарламентского сотрудничества, которое, по его словам, сейчас не имеет системного характера.