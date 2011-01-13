Суд разрешил Femen протестовать топлес

Апелляционный суд Киева вынес оправдательный вердикт в отношении активистки женского движения Femen Анны Деда, которая была задержана в декабре во время митинга около здания правительства, где девушка обнажила грудь, пишет «Новый регион».

«Анна была оправдана в связи с отсутствием состава административного правонарушения по ст. 173 КУоАП «мелкое хулиганство». Суд утвердил, что топлес-протесты во время гражданских акций являются абсолютно законными», – заявил адвокат Денис Овчаров.

Это уже пятое по счету оправдательное решение Апелляционного суда в отношении арестованных активисток движения.