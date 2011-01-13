Рада ужесточила наказание за порчу жилищно-коммунального имущества

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в жилищно-коммунальном хозяйстве». Соответствующий законопроект, инициированный Кабинетом Министров Украины, поддержали 297 из 365 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале, пишет «РБК-Украина».

Законодательным актом дополнен Уголовный кодекс новой статьей 270 «Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства» и внесены изменения в статью 194-2 Кодекса об административных правонарушениях. В частности, введено наказание граждан, физических и юридических лиц при осуществлении ими повреждения или разрушения объектов жилищно-коммунального хозяйства, которые привели или могли привести к травмированию и гибели граждан.

Напомним, 2 декабря 2010 г. ВР отказалась ужесточить уголовную ответственность по правонарушения в ЖКХ. Тогда за данный законопроект проголосовали 19 из 421 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.