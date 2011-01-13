КПУ собирается сорвать голосование за закон о доступе к информации

Фракция Компартии собирается сорвать голосование за законопроекты о доступе к публичной информации, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на свои источники.

Так, на заседание фракции КПУ было принято решение снять законопроекты о доступе к публичной информации с рассмотрения, ссылаясь на то, что между первой и второй редакциями документов очень много отличий.

Поэтому, ссылаясь на нормы регламента, вице-спикер Адам Мартынюк будет настаивать на том, чтобы законопроект не выносился на рассмотрение парламента.

Напомним, 12 января общественная кампания «Новый Гражданин» и Движение журналистов «Стоп цензуре» обратились к депутатам с просьбой принять закон о доступе к публичной информации.