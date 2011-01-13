Скоро в Украине начнут создавать Конституционную ассамблею - Янукович

Президент Виктор Янукович заявил о начале в ближайшее время работы над созданием в государстве Конституционной ассамблеи с целью совершенствования Основного Закона.

Как передает УНИАН, об этом он сказал на заседании Комиссии по развитию демократии и утверждению верховенства права, которое проходит сегодня в Киеве.

«Большой труд нас ждет по усовершенствованию базовых положений Основного Закона, которые бы отвечали реалиям современного мира», - сказал Янукович.

По его словам, «в ближайшее время мы начнем работу с создания модели Конституционной ассамблеи как эффективного совещательного механизма, который позволит согласовать позиции специалистов по конституционному праву, политическим экспертам, политикам, общественности».

Целью этой работы является формирование сбалансированной системы представительской демократии европейского образца, укрепление парламентаризма, построение эффективной вертикали исполнительной власти и создание действенных механизмов прямой демократии, пояснил Президент.

«Государству и народу Украины нужно настоящее и демократическое движение вперед: без потрясений, спекуляций и уродливых разрушительных политических экспериментов», - подчеркнул глава государства.