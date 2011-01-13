ПР: Украинскому образованию нужно меньше студентов

Депутат от Партии регионов, первый зампредседателя парламентского комитета по вопросам науки и образования Максим Луцкий допускает, что в 2011 году государственный заказ в вузах на подготовку бакалавров, специалистов и магистров будет сокращен на 10-15%.

Об этом он сообщил журналистам, передают Українські новини.

«Действительно, может быть сокращение на 10-15%», - сказал политик.

Луцкий назвал такой шаг обоснованным, поскольку в 2011 году существенно уменьшится количество выпускников школ, и, соответственно, абитуриентов.

По его мнению, уменьшение количества студентов вузов позволит повысить качество образования.

Так, вузы смогут отказаться от практики работы преподавателей по совместительству, а сами преподаватели смогут больше времени уделять индивидуальной работе со студентами и научной деятельности.