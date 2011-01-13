Рада приняла законопроект о доступе к публичной информации

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект «О доступе к публичной информации», передает РБК-Украина.

Данный проект закона №2763 от 11.07.2008 года инициирован народным депутатом от фракции «БЮТ-Батькивщина» Андреем Шевченко.

Соответствующий законопроект поддержали 408 народных депутатов.

Кроме того, Верховная Рада приняла закон № 7321 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно доступа к публичной информации)». Авторы законопроекта - депутаты от Партии регионов Елена Бондаренко и Владимир Ландик, а также депутат от НУНС Юрий Стець.