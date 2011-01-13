Янукович удивлен, что Украина живет по Уголовному кодексу 1960 года

Президент Виктор Янукович удивлен, почему в Украине до сих пор применяется Уголовно-процессуальный кодекс 1960 года.

Об этом он заявил сегодня на заседании Комиссии по развитию демократии и утверждения верховенства права, передает УНИАН.

Янукович отметил, что принятие нового Уголовно-процессуального кодекса является одним из невыполненных обязательств Украины перед Советом Европы.

«Все удивлены не меньше, чем я, когда узнали информацию, что мы до сих пор живем по Уголовно-процессуальному кодексу 1961 года или 1960», - уточнил глава государства после замечания председателя Комиссии по развитию демократии и утверждению права Сергея Головатого по поводу года принятия этого документа.

«1960 года. И как это можно объяснить - трудно сказать. Но это так», - сказал Янукович.