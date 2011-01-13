Украина выпала из рейтинга свободных стран

В ежегодном рейтинге свободы, который составляет американская организация Freedom House, Украина выпала из группы «свободные страны». Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе БЮТ.

«Усилиями Януковича, который строит авторитарный, диктаторский режим, наше государство очутились среди 25 страны, которая в прошлом году продемонстрировала поражающий упадок демократии. Следовательно, Янукович уже вписал свое имя в рейтинг врагов свободы, и никакая показательная и пустая «комиссия по укреплению» уничтоженной им демократии не спасет его репутации», - заявили в БЮТ.

Отмечается, что Президент уже обеспечил Украине последнее место среди европейской страны в рейтинге экономической свободы (исследование HeritageFoundationи WallStreetJournal).

«Янукович организовал наибольший упадок демократии среди всех стран Европы в рейтинге демократии стран мира («DemocracyIndex2010», EconomistIntelligenceUnit, по версии издания «Экономист»). Персональная заслуга Януковича - падение Украины на 42 ступеньки в рейтинге свободы слова, который составляют «Репортеры без границ», - говорится в сообщении.

Бютовцы отмечают, что объективные международные рейтинги являются справедливой и адекватной оценкой полного провала политического, социального и экономического курса Януковича.

«Что касается рейтинга Freedom House, то Янукович повернул страну на десятилетие назад, отбросив нас в группу «частично свободных стран», в которой мы находились до 2004 года», - заявляют в БЮТ.