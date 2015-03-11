На Донбассе боевики продолжают провокации, а силовики укрепляют оборону

В ночь на среду, 11 марта, в зоне АТО на Донбассе боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции украинских силовиков.

Об этом говорится на странице пресс-центра АТО в Facebook.

В то же время в ведомстве уточнили, что атаки противника происходили в период с 20:00 10 марта до 6 часов утра текущего дня.

По данным силовиков, незаконные вооруженные формирования и далее наиболее активны на Донецком направлении.

"За ночь из минометов и автоматических гранатометов были обстреляны Пески, Опытное, Авдеевка. Так, с 21 до 23 часов террористы вели огонь по поселку Пески из 120-миллиметрового миномета", - отмечается в сообщении.

Также враг дважды применял стрелковое оружие на Мариупольском направлении - вблизи сел Чермалык и Широкино, и один раз - недалеко от населенного пункта Сокольники (Луганская область).

"Наши подразделения на провокации врага не поддаются и огонь открывают только в ответ, когда есть прямая угроза жизни военнослужащих. Кроме того, вдоль всей линии разграничения украинские военные укрепляют оборону", - резюмировали в пресс-центре.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки в зоне конфликта на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, а еще четверо - были ранены.