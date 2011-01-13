Могилев уверен, что украинцы не «полезут» в МММ

Украинцы хорошо научены горьким опытом, и поэтому не будут участвовать в новом МММ, которое намерен организовать Сергей Мавроди. Об этом журналистам заявил министр внутренних дел Анатолий Могилев, отвечая на вопрос журналистов, намерено ли МВД каким-либо образом предостерегать граждан Украины от участия в подобных финансовых пирамидах, пишет «Лига».

«По моему мнению, украинцы уже настолько научены горьким опытом, что ни в каких аферах участвовать не будут», - сказал Могилев.

Напомним, основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди в своем блоге объявил о начале новой акции: МММ-2011 («Мы Можем Многое – 2011»).