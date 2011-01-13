На инаугурацию Лукашенко российских политиков не приглашали - Лавров

Никого из российских политиков или официальных лиц не приглашали на инаугурацию президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом сегодня сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Откровенно говоря, не слышал о каком-либо приглашении кого бы то ни было на инаугурацию, не знаю, честно скажу, какова протокольная практика в Беларуси. У нас иностранных представителей на инаугурацию президента, например, не приглашают. Так что я не слышал о том, что кого-то из России приглашали на инаугурацию», - сказал Лавров.

Напомним, Лукашенко получил 79,65% голосов избирателей на президентских выборах, прошедших 19 декабря.