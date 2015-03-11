Фельдман просит силовиков принять меры против провокаций в Харькове

Народный депутат Украины Александр Фельдман обратился к Генпрокурору Виктору Шокину, главе СБУ Валентину Наливайченко и главе МВД Арсену Авакову с просьбой принять срочные меры относительно возможных провокаций и проявлений ксенофобии и экстремизма в Харькове.

Об этом говорится в соответствующем обращении народного депутата к руководителям силовых ведомств.

"Начало военных действий на востоке нашего государства привел к активизации в Харькове и восточных регионах Украины остатков ксенофобских, экстремистских, радикальных и пророссийских движений вроде "Оплот", которые финансируются и координируются из-за границы", - пишет депутат.

Александр Фельдман указывает, что одновременно с терактами в Харькове участились случаи появления антисемитских, ксенофобских надписей и высказываний. Нардеп отмечает, что объектами ксенофобии и формирования негативного отношения становятся "политические силы, которые, безусловно, отстаивают территориальную целостность и стабильность Украины".

"По нашей информации, готовятся масштабные антисемитские и ксенофобские акции, которые должны стать толчком к дальнейшим беспорядкам и выступлениям с целью дестабилизации на восточных границах государства", - говорится в обращении к силовикам.

"Очевидно, что радикалы и пророссийские силы под руководством спецслужб соседнего государства хотят довести жителей Харькова до состояния хронической паники и легко спровоцировать в этой ситуации антигосударственные и антиукраинские беспорядки", - заявляет харьковский депутат.