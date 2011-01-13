Апелляционный суд оставил Корнийчука сидеть в тюрьме

Апелляционный суд города Киева оставил без изменений решение Печерского райсуда столицы относительно меры пресечения - взятие под стражу - бывшего замминистра юстиции Евгения Корнийчука.

Как передает УНИАН, такое решение Апелляционный суд принял сегодня, 13 января.

Так, прокурор, который выступал против удовлетворения жалобы Корнийчука, отметил, что, находясь на свободе, экс-замминистра юстиции будет иметь возможность влиять на следствие, а также уклоняться от правовых действий в ходе следствия.

Сам Корнийчук назвал решение Апелляционного суда не отвечающим европейской практике.

«Мне досадно за такие решения суда. Если такое опытное с юридической точки зрения лицо, как я, не имеет права на защиту, то, что говорить о других гражданах», - сказал бывший замминистра юстиции.

Напомним, Генеральная прокуратура 22 декабря 2010 года возбудила уголовное дело в отношении Корнийчука. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия).