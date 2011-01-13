Шевченко: Все, что знает чиновник, – теперь открытая информация

С принятием закона о доступе к публичной информации на рассмотрение информационных запросов будет отводиться 5 рабочих дней, а все что знает чиновник, должна знать и общественность. Об этом на брифинге в ВР заявил председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова и информации, народный депутат от БЮТ Андрей Шевченко, пишет «РБК-Украина».

«Первое: та информация, которой владеет чиновник, обладают субъекты властных полномочий, объявляется открытой для граждан, кроме определенных законом исключений, а именно: тайная, конфиденциальная и служебная информация. Второе: вся информация относительно бюджетных расходов объявляется открытой, кроме случаев, предусмотренных законом.

Третье: любая информация с ограниченным доступом может обнародоваться в случае, если преобладает общественный интерес. Четвертое: на рассмотрение информационных запросов будет отводиться 5 рабочих дней. Все эти законы должны стереть разницу между чиновником и гражданином», - сказал Шевченко.

Автор законопроекта, являющегося изменениями в законы Украины о доступе к публичной информации, народный депутат от Партии регионов Елена Бондаренко отметила, что два законопроекта, которые были приняты в сессионном зале, являются свидетельством того, что оппозиция и парламентское большинство могут находить консенсус в решении абсолютно всех вопросов.

«В моем законопроекте мы значительно упростили аккредитацию, мы практически ликвидировали аккредитацию для иностранных журналистов, тем самым уравняв права наших отечественных журналистов. Журналисты получили дополнительный инструментарий для свободной работы во время официальных заседаний и мероприятий, которые проводит власть», - сказала Бондаренко.

Напомним, сегодня, 13 января, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект «О доступе к публичной информации».