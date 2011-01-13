Янукович не тронет судебную систему без отмашки Венецианской комиссии

Вопрос реформирования судебной системы в Украине еще не завершен и над ним нужно существенно работать с учетом выводов Венецианской комиссии. Об этом на заседании комиссии по укреплению демократии и верховенства права заявил Президент Украины Виктор Янукович, пишет «РБК-Украина».

«В последнее время мы, безусловно, существенно продвинулись в направлении реформирования судебной системы, но этот процесс не завершен. Мы будем и дальше совершенствовать соответствующее законодательство, опираясь на оценки экспертов, специалистов и, безусловно, выводы Венецианской комиссии», - сказал Президент.

По словам Януковича, очень важным также является вопрос изменения роли и функций Генеральной прокуратуры Украины «с целью приведения ее в соответствие стандартам Совета Европы, но над этим нам также еще надлежит поработать».

Отметим, Янукович также сообщил, что в ближайшее время начнется работа над созданием в государстве Конституционной ассамблеи с целью совершенствования Основного Закона.