С приходом Яцубы в Крыму ничего не изменится - эксперт

Крыму не следует ждать чего-либо экстраординарного от назначения на должность представителя Президента в автономии экс-министра строительства и регионального развития Украины Владимира Яцубы. Об этом заявил журналистам политолог Владимир Корнилов, пишет «Новый регион».

«Вопрос не в личности Яцубы, хотя он достаточно известный «регионал», дело в том, что сама должность постоянного представителя Президента в Крыму уже давно утратила смысл и не несет должной нагрузки. Это будет своего рода Черновецкий в Крыму, когда должность есть, но полномочия очень расплывчатые. Поэтому, даже если бы на эту должность был назначен супер влиятельный и известный человек, реально этот человек ничего решать не будет», – сказал Корнилов.

«Пока не будут пересмотрены функции представителя Президента в Крыму, ничего серьезного крымчанам ожидать не стоит. Поэтому это назначение не имеет никакого смысла», – резюмировал эксперт.

Напомним, 12 января Президент Украины Виктор Янукович назначил постоянным представителем главы государства в Крыму Владимира Яцубу, уволив с должности исполняющего обязанности постпреда Виктора Плакиду.