Для чиновников, скрывающих информацию, ввели три уровня ответственности - ПР

Изменения в законодательство о доступе к публичной информации предусматривают три уровня ответственности чиновников за скрытие информации. Об этом в кулуарах Верховной Рады Украины сообщил официальный представитель Президента Украины в парламенте Юрий Мирошниченко, пишет «РБК-Украина».

«Предполагается три уровня ответственности чиновников и других высокопоставленных лиц. Первый - это дисциплинарная ответственность, которая будет применяться в пределах того ведомства или органа, где работает чиновник, второй - административная ответственность, которая предусматривает штраф в размере до 50 необлагаемых прожиточных минимумов граждан, и третий уровень - когда деятельность чиновника относительно непредоставления информации будет связана с коррупционными действиями, а потому с попыткой скрыть какие сделки, то будет предусматриваться уголовная ответственность. Это может быть как арест, так и конфискация имущества, или ограничение права заниматься той или иной деятельности в органах власти», - сказал Мирошниченко.

Напомним, сегодня, 13 января, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект «О доступе к публичной информации»