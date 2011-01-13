Могилев будет платить участковым из местных бюджетов

Участковые инспекторы милиции и работники ППС будут финансироваться из местных бюджетов.

Об этом заявил министр внутренних дел Анатолий Могилев, передает РБК-Украина.

«Наиболее приближенными к населению является участковые инспекторы и патрульно-постовая служба. Именно они обеспечивают в населенных пунктах охране общественного порядка...Улучшить финансовую составляющую этих подразделений министерству самостоятельно будет проблематично...Помощь органам местной власти позволит более надежно защищать граждан», - сказал Могилев.

По его словам, МВД на сегодня вместе с главами областных госадминистраций разрабатывают механизмы такого финансирования.

Он также добавил, что финансирование части сотрудников МВД из местного бюджета позволит увеличить количество патрульно-постовых, милиционеров, с 14 тыс. до 27 тыс.