Законы об информации Янукович подпишет сегодня - Мирошниченко

Представитель Президента в Верховной Раде Юрий Мирошниченко утверждает, что Виктор Янукович подпишет принятые сегодня два закона, касающиеся доступа к публичной информации.

Как передает УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

«Президент Украины лично давал поручение создать рабочую группу» для разработки данных законопроектов, сказал Мирошниченко.

По его словам, «Президент и его политическая воля фактически стали решающим фактором для принятия этих законов».

Он также отметил, что в соответствии с законодательством эти законы могут быть подписаны на протяжении 14 дней. Как подчеркнул Мирошниченко, с принятием этих двух законов «мяч - на стороне общества», и «парламент, Президент, власть в целом дают возможность для активного участия в общественной жизни, как отдельного гражданина, так и в целом общества».