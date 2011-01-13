Следователи сами пригласили Тимошенко на 15:00 - БЮТ

Заявления Генпрокуратуры о затягивании лидером «Батькивщины» Юлией Тимошенко времени на допросах безосновательны. Об этом заявила пресс-секретарь лидера партии Марина Сорока, комментируя обвинения ГПУ в затягивании с приходом к следователям и пребыванием в Генпрокуратуре, пишет «Украинская правда».

«Я не понимаю такое заявление Генпрокуратуры, потому что повестку Тимошенко получила 5 января. В этой повестке было указано время - 15 часов», - сказала Сорока, добавив, что «Поэтому такие заявления беспочвенные и непрофессиональные».

Напомним, сегодня, 13 декабря, в ГПУ сообщили, что Тимошенко, вместо того, чтобы явиться к следователю утром, прийдет в прокуратуру только на 15 часов.

«Таким образом она снова пытается затянуть время пребывания в Генеральной прокуратуре, особенно в предпраздничный вечер, злоупотребляя вниманием общественности ради собственного «самопиара», – заявили в ГПУ.