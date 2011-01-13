Рада сравняла госпомощь ветеранам ВОВ и войны с Японией

Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона, которым предлагается установить инвалидам войны из числа лиц, принимавших непосредственное участие в боевых действиях в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и войны 1945 г. с империалистической Японией, одинаковый размер государственной социальной помощи по уходу независимо от закона, по которому назначена пенсия. Соответствующий законопроект, инициированный фракциями КПУ и БЮТ, поддержали 355 народных избранников, пишет «РБК-Украина».

Указанную помощь предполагается определить в следующих размерах: инвалидам войны I группы - 50%, II группы - 25%, III группы - 15% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.