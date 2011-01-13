Конгресс украинцев просит мир осудить аресты оппозиции

Всемирный конгресс украинцев призывает международное сообщество осудить антидемократическое давление на политическую оппозицию в Украине. Об этом говорится в письме верховному комиссару ООН по правам человека Наванатем Пиллай, директору Бюро демократических институтов и человеческих прав ОБСЕ Джанезу Ленарчику, председателю Подкомитета Европарламента по правам человека Гейди Гаутали, комиссару Совета Европы по правам человека Томасу Гаммарбергу, председателю делегации Европарламента в Комитет парламентского сотрудничества ЕС-Украина Павлу Ковалю и генеральному секретарю международной правозащитной организации «Международная амнистия» Салилу Шетти, пишет УНИАН.

В письме Всемирный конгресс украинцев напоминает, что в Резолюции Европарламента относительно Украины от 25 ноября 2010 отмечалось, что «после президентских выборов в январе 2010 года усиливаются тенденции, вызывающие обеспокоенность относительно снижения уважения к демократии и плюрализму, о чем свидетельствует, в частности, обращение с некоторыми неправительственными организациями и индивидуальные жалобы журналистов о давлении со стороны их редакторов или владельцев изданий относительно освещения или неосвещения отдельных событий, а также усиленной и политически мотивированной деятельности Службы безопасности Украины и использования в политических целях ресурсов административной и судебной систем».

Также, как напоминается в письме, в декабре 2010 года Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина Карпачева так прокомментировала аресты бывших правительственных чиновников: «Моя позиция была и остается неизменной. Украина является лидером в Европе по массовому применению арестов. Такая ситуация позорная».

Кроме того, отметили во Всемирном конгрессе украинцев, 30 декабря 2010 года правительство США выразило свою обеспокоенность относительно состояния дел в Украине: «Несмотря на то что правительство США, как правило, не комментирует конкретики отдельных дел, мы выразили украинскому правительству нашу обеспокоенность: с коррупцией нужно бороться, но преследование правоохранительными органами не должно быть выборочным или политически мотивированным. В этом контексте мы также выразили свою обеспокоенность тем, что когда преследуют, за маленьким исключениям, лишь тех высокопоставленных должностных лиц, которые связаны с предыдущим правительством, это выглядит как выборочное преследование политических оппонентов».

«Всемирный конгресс украинцев призывает международное сообщество и свои составляющие организации осудить недопустимое антидемократическое давление, которое осуществляется на политических оппонентов в Украине», – заявил президент ВКУ Евгений Чолий.