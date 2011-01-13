Янукович предупредил, что кризис для Украины еще не закончен

Экономический кризис еще не преодолен, поэтому Украина должна быть готовой к новым вызовам. Такое мнение на заседании комиссии по укреплению демократии и утверждению верховенства права высказал Президент Украины Виктор Янукович, пишет «РБК-Украина».

«Современные вызовы, стоящие перед миром, есть и перед Украиной. Мы это с вами ощутили очень остро во время экономического кризиса. Язык не поворачивается (сказать) прошедшего. Потому что он еще не заканчивается, он продолжается и он еще, к сожалению, не преодолен», - отметил Янукович.

По его словам, именно поэтому необходимо проводить в стране актуальные реформы.

«Страна не реформирована. Страна, которая не имеет совершенной системы государственного управления, определенно не может реагировать сегодня на те вызовы, которые уже есть, а я уверен, что их будет еще много перед нами, перед обществом, поэтому мы должны в ближайшее время решить актуальные вопросы: укрепление законности и утверждение правосознания, реформу уголовной юстиции, внедрение эффективного антикоррупционного законодательства», - заявил Президент.

Напомним, Виктор Янукович также сообщил, что вопрос реформирования судебной системы в Украине еще не завершен и над ним нужно существенно работать с учетом выводов Венецианской комиссии.