В РФ надеются, что Украина не поставит забор на общей границе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров надеется, что после демаркации на украинско-российской границе не будет «забор стоять». Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве, пишет УНИАН.

«Надеюсь, что демаркироваться граница будет не для того, чтобы там забор стоял, а для того, чтобы было людям удобно через эту границу общаться, естественно, не допуская при этом нарушения российских и украинских законов», - сказал Лавров.

Он напомнил, что комиссия по демаркации создана и приступает к работе. При этом глава МИД РФ затруднился ответить, сколько ей времени потребуется.

«Сколько времени потребуется, я не знаю. Это чисто техническая, достаточно трудоемкая работа», - сказал он.

Лавров также сообщил, что переговоры по разграничению Азово-Керченской акватории продолжаются в рамках соответствующей рабочей группы Межгосударственной Украинско-Российской комиссии.

По его словам, этот вопрос недавно обсуждался.

«Рассчитываю, что в обозримом, недалеком будущем будет достигнут прогресс», - сказал Лавров.

Напомним, по словам Президент Украины Виктора Януковича, вопрос разграничения границ между Россией и Украиной будет решен в первом квартале 2011 года.