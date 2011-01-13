Львовский облсовет провел сессию под памятником Бандере (ФОТО)

Львовский областной совет провел внеочередную сессию под памятником Степану Бандере на площади Кропивницкого во Львове. Депутаты собрались, чтобы принять заявление-обращение к Президенту, в которой выразили свой протест против обнародованного им на сайте главы государства позиции относительно лидера ОУН, пишет Gazeta.ua.

Во втором пункте заявления постановили осуществлять мероприятия для популяризации настоящей истории Украины, всем городским и сельским головам предложено переименовать улицу «им. С. Бандеры» на улицу «им. Героя Украины С. Бандеры».

Заседания начали с Гимна в исполнении хора. За столом президиума под зонтиком стояли председатель облсовета Олег Панькевич и секретарь городского совета Василий Павлюк. «За» заявление депутаты голосовали единогласно поднятием руки.

«Позор Донецкому суду. Это суд одного хозяина - Януковича. Если нужно будет, мы станем бок о бок - студенты, предприниматели, как это уже не раз было, - и пойдем в Киев», - сказал в микрофон депутат от РУХа Андрей Корнат.

«Предыдущая власть виновна, что в настоящий момент при власти абсолютные «отбросы». Они наступают на нас. Потому что малые всегда ненавидят больших. Забудем слова «радикальные действия» и «компромисс». Время «революции». Эта власть упадет под тяжестью своих репрессий», - кричала с сжатыми кулаками Ирина Фарион, депутат от «Свободы».

Сессия продолжалась 40 минут.

Напомним, 12 января в пресс-службе Президента Украины Виктора Януковича сообщили, что указ бывшего президента Украины Виктора Ющенко № 46/2010 от 20 января 2010 года «О присвоении Степану Бандере звания Герой Украины» решением суда был признан недействительным.

Фото: Gazeta.ua