За полгода из Украины в оффшорные зоны вывезли $28,7 млрд - БЮТ

С 1 марта 2010 г. по 1 января 2011 г. из Украины в оффшорные зоны было вывезено 28,7 млрд долл. Об этом на заседании оппозиционного правительства завил премьер-министр оппозиционного правительства Сергей Соболев, пишет «РБК-Украина».

«С 1 марта 2010 по 1 января 2011 г. в оффшорные зоны или зоне приравненные к оффшорам с территории Украины нашими резидентами было вывезено 28,7 млрд долл., в том числе из них в такую зону как Кипр было вывезено 26,3 млрд долл.», - сказал Соболев.

По его словам, такие обстоятельства дают основание считать, «где украинское правительство ищет деньги для пенсионной, налоговой, а теперь и реформы жилищно-коммунального хозяйства».