Райнин уже создал на Харьковщине "основной центр силы"

С назначением главой Харьковской областной администрации Игоря Райнина администрация быстро восстанавливает позиции основного центра силы в регионе.

Об этом пишет сайт "Комментарии" в материале "Харьковский губернатор - в советниках Ложкина: что стоит за назначением?"

"Эксперты делают акцент на резком изменение диспозиций в местных советах. Последние сессии областного и городского советов четко показали: депутаты-регионалы начали всерьез задумываться о том, с кем им по пути", - пишет автор, акцентируя на последних позитивных голосованиях депутатского корпуса за вопросы повестки дня, задаваемой местной исполнительной властью.

Учитывая активность нового губернатора, особенно в сфере борьбы с коррупцией, которая настораживает часть местных бизнесменов и бюрократов, автор прогнозирует вероятное формирование местной партии сопротивления главе ОГА.

Анализируя отношения Райнина с Администрацией президента и Кабмином, автор заключает, что Киев делает действительно серьезную ставку на главу Харьковщины.

"Райнин выступает неким стабилизатором отношений между АП и КМУ в среде губернаторов, хотя в данной ситуации однозначно является человеком президента", - отмечается в статье.