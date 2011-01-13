Грузия потребует от России $35 млрд за «агрессию»

Власти Грузии намерены предъявить России счет на 35 миллиардов долларов за «агрессию против страны». Об этом заявил глава временной комиссии парламента Грузии по восстановлению территориальной целостности Шота Малашхия, пишет «Зеркало недели».

Малашхия подчеркнул, что столь крупное финансовое возмещение от России Грузия потребует за «агрессию против страны» и «ущерб экологии». Первый пункт грузинский парламентарий оценил в 20 миллиардов долларов, а второй - ещё в 15.

По словам чиновника, подобные действия грузинской стороны связаны в том числе и с материальными претензиями Абхазии, которая требует от Тбилиси 13 миллиардов долларов.

«Но их требования останутся на бумаге, а вот наши претензии будут рассмотрены в международных судах», - заявил он.

Напомним, что вооруженный конфликт в Южной Осетии начался в ночь на 8 августа 2008 года. В республику вошли грузинские войска, которые заняли ее столицу Цхинвали. 9 августа в конфликт вмешалась Россия, которая ввела в Южную Осетию свои войска под предлогом защиты российских граждан. 10 августа грузинские подразделения вышли из республики; российские войска двинулись вслед за ними. 12 августа война завершилась.