Тимошенко пугает власть выводами FATF по коррупции в Украине

Лидер партии «Батькившина» Юлия Тимошенко прогнозирует негативные выводы группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) по антикоррупционной деятельности Украины. Об этом она заявила журналистам перед тем, как зайти в Генеральную прокуратуру Украины, пишет «РБК-Украина».

«В ближайшее время мы услышим аналогичные выводы (как и выводы Freedom House) организации FATF, что в Украине отменены три сильных антикоррупционных закона, которые принимало наше правительство, и которые должны были вступить в силу 1 января 2010 г.», - заявила Тимошенко.

Напомним, в ежегодном рейтинге свободы, который составляет американская организация Freedom House, Украина выпала из группы «свободные страны».