Яцуба в Крыму займется «улучшением управляемости»

Новоназначенный Представитель Президента в Крыму Владимир Яцуба считает своей первостепенной задачей «улучшить управляемость автономии». Об этом он заявил на преставлении главам городов и районов республики, пишет «Новый Регион».

«Я сделаю все, чтобы поддержать Василия Георгиевича Джарты и наладить управляемость в Крыму. Если это даже территориально единое целое, то должен быть единый порядок и единые правила игры здесь», - заявил Яцуба

Представитель Президента признался, что до вчерашнего дня не подозревал о предстоящем назначении. При этом Яцуба напомнил, что был одним из авторов первого указа о создании постоянного представительства президента в АРК, а также убеждал донецких и луганских депутатов в первом созыве Верховной Рады голосовать за создание автономии.

«Я помню, как ночью в кабинете Марчука принималось решение по Сабурову (глава правительства Крыма в 1994 году. – Ред.) и по президенту Крыма. Больше никого в Украине не было, а ситуацию надо было развязывать. И вот покойный Александр Разумков взял меня за руку, мы пошли и приняли решение. После этого была Ялта, много чего было, поэтому я не с Луны – я знаю ситуацию в Крыму», – подчеркнул Яцуба.

По словам постпреда, существует множество проблем и нюансов, касающихся отношений правительства автономии с руководством страны.

«Если есть правительство, и ему доверены судьбы людей в автономии, то ему надо дать и права. Я готов свой авторитет и все свои связи и характер положить на то, чтобы мы решили те проблемы, которые есть», - сказал Яцуба

В свою очередь премьер-министр Василий Джарты отметил, что назначение Яцубы на пост Представителя Президента укрепит стабильность в Крыму.

«Я считаю, что та команда, которая сегодня есть в Крыму, пополнилась еще одним ярким представителем, который вольет свежую струю при необходимости для решения ряда задач, которые ставят Президент и время», – заявил Джарты.

По его словам, Совмин и представительство Президента будут работать «очень плотно, с пониманием друг друга», поскольку объединены одной целью – исполнением задач Президента и улучшением жизни в Крыму.

Напомним, 12 января, Президент Украины Виктор Янукович назначил постоянным представителем главы государства в Крыму Владимира Яцубу, уволив с должности исполняющего обязанности постпреда Виктора Плакиду.