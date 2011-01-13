ОБСЕ забраковала закон о языках от ПР и КПУ

Верховный комиссар Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по делам национальных меньшинств Кнут Волленбек негативно оценил внесенный народными депутатами Александром Ефремовым, Петром Симоненко и Сергеем Гриневецким законопроект № 1015-3 о языках, который предусматривает повышение статуса русского языка в Украине.

Об этом говорится в письме верховного комиссара ОБСЕ, направленном председателю Верховной Рады Украины Владимиру Литвину, пишет «Зеркало недели».

По мнению Волленбека, указанный законопроект о языках содержит ряд существенных недостатков.

«В целом проект закона не предусматривает урегулирование языкового вопроса в Украине таким образом, чтобы это соответствовало правам национальных меньшинств согласно международным стандартам, не предусматривает поддержание баланса между интересами различных социальных групп и не способствует интеграции и стабильности украинского общества. По моему мнению, проект закона о языках может скорее увеличить, а не уменьшить напряжение между носителями разных языков и углубить существующий раскол в обществе, что, в свою очередь, делает законопроект контрпродуктивным с точки зрения стабилизации украинского общества», — говорится в письме.

Верховный комиссар ОБСЕ рекомендует властям Украины воздержаться от рассмотрения проекта закона о языках в Украине в его нынешней форме и вместо этого сосредоточиться на осуществлении всеобъемлющей реформы устаревшего украинского законодательства в сфере национальных меньшинств и языковых вопросов.

Он также выразил надежду, что оценка законопроекта будет принята во внимание в Верховной Раде.

Напомним, в экспертном заключении, подготовленном директором Института политических и этнонациональных исследований им. И.Ф.Кураса НАН Украины Юрием Левенцом, говорится, что ни один из предложенных на рассмотрение Верховной Рады законопроектов о языках в случае принятия не приведет к общественному компромиссу, поскольку каждый из документов защищает права одной языковой группы за счет других.