Мавроди пожаловался Путину и Медведеву на «травлю» (ВИДЕО)

Создатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди разместил в своем блоге видеообращения к президенту России Дмитрию Медведеву, премьер-министру страны Владимиру Путину и к российской политической элите.

Общий смысл всех трех видеороликов один и тот же: Мавроди просит защитить его от травли и «публичного шельмования», якобы развернутой против него в прессе официальными лицами.

Заключается травля в том, что многие официальные органы и правда не самым лицеприятным образом отозвались о новом проекте Мавроди, предостерегая граждан от участия в очередной финансовой пирамиде.

«Я не остановлюсь. Можете не волноваться», - написал он на днях, обращаясь к «потенциальным участникам» его проекта «МММ-2011».

Напомним, основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди в своем блоге объявил о начале новой акции: «МММ-2011» («Мы Можем Многое – 2011»). Обычным вкладчикам «МММ-2011» Мавроди обещает прибыль в 20 процентов в месяц, а пенсионерам - 30 процентов.

«МММ» уже разорила миллионы россиян. В 2003 году Мавроди был приговорен к 13 месяцам лишения свободы, а в апреле 2007-го - еще к четырем с половиной годам. Вышел из тюрьмы Мавроди в мае 2007 года. С этого времени судебные приставы регулярно продают имущество Мавроди в рамках взыскания долгов в пользу пострадавших от деятельности «МММ» россиян.

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