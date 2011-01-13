Премьер Польши: Основная вина за крушение самолета Качиньского лежит на Польше

Основная ответственность за крушение самолета Ту-154 Президента Польши Леха Качиньского под Смоленском лежит на польской стороне.

С таким заявлением выступил премьер-министр Польши Дональд Туск на специальной пресс-конференции, посвященной публикации окончательного отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о расследовании авиакатастрофы под Смоленском, передает РБК.

Ранее МАК направил польской стороне окончательный отчет о расследовании авиакатастрофы, произошедшей 10 апреля 2010 г. в районе аэродрома Смоленска «Северный», в которой погиб президент Польши Лех Качиньский вместе с супругой и высокопоставленными польскими чиновниками, военными и общественными деятелями.

На пресс-конференции в Москве были обнародованы финальные результаты расследования. Из них следует, что катастрофа произошла по вине экипажа, который, в частности, не сумел принять своевременное решение об уходе на запасной аэродром. По заключению летных экспертов и авиационных психологов, экипаж сажал самолет в условиях психологического давления со стороны высокопоставленных пассажиров президентского лайнера.