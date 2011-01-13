Кабмин создал госконцерн «Укрветсанзавод»

Кабинет Министров Украины создал государственный концерн «Укрветсанзавод».

Соответствующее постановление принято на заседании Кабинета Министров Украины 12 января, сообщает РБК.

«Государственный концерн создан с целью усовершенствования управления, в частности в части осуществления противоэпизоотических мероприятий, создания условий для улучшения экологии и ветеринарно-санитарного состояния животноводческих ферм и населенных пунктов Украины, предотвращения инфекционным заболеваниям среди людей и животных», - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что реализация постановления будет способствовать рациональному использованию и сохранению государственного имущества, концентрации интеллектуального, технологического, экономического потенциала, кадровых ресурсов, повышения эффективности их использования, обеспечения защиты интересов государства в процессе реформирования и совершенствования управления в этой отрасли.