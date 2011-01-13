Тимошенко намерена прийти в ГПУ завтра к 12.00

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко придет в Главное следственное отделение Генеральной прокуратуры Украины завтра в 12.00.

Об этом заявила Тимошенко, сообщил РБК-Украина глава пресс-службы ГПУ Юрий Бойченко.

Также, Бойченко подтвердил, что Ю.Тимошенко обязали каждый день приходить в ГПУ для ознакомления с материалами уголовного дела: «Действительно, следователь подтвердил информацию о том, что Тимошенко необходимо являться для ознакомления с материалами дела ежедневно».

Он также добавил, что, по словам Тимошенко, завтра она придет в ГПУ не на 10.00, а на 12.00.