Рада сократила разрешительные процедуры в строительстве

Верховная Рада Украины (ВР) приняла правительственный законопроект, предусматривающий продление до 1 января 2013 г. возможности принятия в эксплуатацию самовольно возведенных жилых строений (самостроев), построенных до 31 декабря 2009 г., а также упрощение разрешительных процедур в строительстве, передает РБК.

Соответствующий законопроект «О регулировании градостроительной деятельности (по сокращению разрешительных процедур в строительстве)» (№ 7418 от 02.12.2010 г.), инициированный Кабинетом министров Украины, поддержали 296 народных депутатов.

Проект разрабатывался по инициативе вице-премьера Сергея Тигипко, совместно с Минрегионстроем, специалистами рынка, ведущими международными и украинскими организациями и Украинской строительной ассоциацией (УБА).

Напомним, 17 декабря 2010 г. ВР приняла за основу соответствующий законопроект.