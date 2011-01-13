Суд фактически лишил Берлускони иммунитета

Конституционный суд Италии отменил часть положений закона, ограждающего премьер-министра Сильвио Берлускони и членов его кабинета от уголовного преследования.



Как сообщает «Радио Свобода», суд постановил, что Берлускони не может автоматически пользоваться иммунитетом на том основании, что он занимает официальную должность. Согласно решению, судьи в обоснованных случаях имеют право принимать решение о привлечении премьера и министров к ответственности.



Против Берлускони выдвинуты обвинения в коррупции и мошенничестве, однако судебные процессы по этим делам были приостановлены из-за принятия парламентом, где большинство составляют сторонники премьера, закона об иммунитете.