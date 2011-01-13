Азербайджан станет поставлять Европе «значительные объемы газа»

Европейский Союз (ЕС) и Азербайджан подписали соглашение, согласно которому Баку обязуется поставлять Европе «значительные объемы газа».

Соответствующий договор был подписан Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Еврокомиссии Жозе-Мануэлем Баррозу, передает РБК.

Это соглашение стало важным шагом на пути уменьшения зависимости ЕС от поставок газа из России.

«Этот новый маршрут поставок повысит энергетическую безопасность европейских потребителей и бизнеса», - отметил Ж-М.Баррозу

В соглашении Азербайджан обещает ЕС обеспечить достаточным объемом газа для того, чтобы создать так называемый Южный коридор в обход России.

Конкретный объем поставок и другие подробности договора пока не сообщаются.

Азербайджан считается основным поставщиком топлива для газопровода Nabucco, с помощью которого Европа пытается снизить зависимость от российского газа.