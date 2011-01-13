ГПУ не знает о том, что Данилишину предоставлено политубежище

Генеральная прокуратура Украины пока не располагает официальным подтверждением факта получения экс-министром экономики Украины Богданом Данилишиным политического убежища в Чехии.

Об этом «Зеркалу недели» заявили в пресс-службе ведомства вечером 13 января.

«Мы не можем комментировать эту информацию, так как пока не располагаем официальными данными о том, что Данилишин получил политическое убежище в Чехии», — сказали в пресс-службе.

Напомним, ранее сегодня адвокат Данилишина сообщил, что Чехия предоставляет экс-министру политическое убежище.